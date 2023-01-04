CHP'li İBB'den taziye beklerken işten atılmıştı! Başkan Erdoğan'ın müjdesi büyük sevinç yaşattı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Metro İstanbul'da güvenlik görevlisi olarak çalışırken önce eşini kaybedip sonra belediyeye çığırılıp işten çıkarılmıştı. İşten çıkarıldıktan sonra 9 ay işsiz ve iki çocuğuyla başbaşa bırakılan Yunus Sessiz Başkan Erdoğan'ın İBB'den çıkarılan işçilerin tekrar işlerine döneceklerini açıklaması ile büyük sevinç yaşadı.
Ailesini geçindirmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro İstanbul'da 2015 yılında güvenlik görevlisi olarak işe başlayan 36 yaşındaki Yunus Sessiz, CHP'nin İBB'yi kazanmasının hemen ardından Mahmutbey-Mecidiyeköy hattında 10 dakikalık dinlenme arasında arama yapmadığı gerekçesi ile bir çok arkadaşı gibi işine son verildi. Yunus Sessiz işten çıkarılış haberini eşi Naime Sessiz'in ikinci çocuğunu doğurduktan sonra kansere yakalanıp ölmesinin ardından taziyede bulunacağını zannettiği yöneticilerden aldı. Eşinin ölümüyle büyük acı yaşayan Yunus Sessiz, hem eşini hem işini kaybetmenin acısını yaşarken iki çocuklarıyla işsiz güçsüz tek başına bırakıldı.
9 ay boyunca işsiz kalıp derneklerden ve komşularının yardımı ile ayakta kalan Yunus Sessiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapılacak bir düzenleme ile İBB'den çıkarılan işçilerin tekrar işlerine alınacağı yönündeki açıklamasının evlerinde bayram etkisi yarattığını hem kendisinin hem de çocukları ile birlikte anne ve babasının mutlu olduğunu söyledi.
Yunus Sessiz, "Yönetimin değişmesinden sonra diğer arkadaşları gibi kendisinin de işten atılması için bahaneler yaratılıp 10 dakika arama yapmadığım için rapor tutulup çeşitli bahaneler üretilerek işten atılmıştım. 9 aydır işsiz güçsüz iki yavruma bakıyordum. Cumhurbaşkanımızın televizyonda İBB'den çıkarılan işçilerin bir düzenleme ile tekrar alınacağını açıklaması bizi çok mutlu etti. Bu karara çok sevindim inşallah işimize tekrar döner çoluk çocuğumuzun rızkını çalışarak çıkarırız. Mağduriyetlerimiz giderilir. Eşimi kaybettikten sonra iki çocuğuma zorlukla bakabildim. Geçici işlerle evime bakmaya çalıştım Cumhurbaşkanımızın bu müdahalesi çok önemli inşallah mağdur olan işçilerin hepsi işlerine tekrar kavuşur" dedi.
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