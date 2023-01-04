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Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Lozan Antlaşması tartışmaları ve "gizli madde var" iddialarına cevap

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Giriş Tarihi: 04.01.2023 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023
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Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan Lozan Antlaşması tartışmaları ve gizli madde var iddialarına cevap

Son dakika haberleri... TBMM Başkanı Şentop yaptığı açıklamada, "Parlamentolar da oylanan uluslararası sözleşmelerde gizli bir hüküm olmaz. Uluslararası bir anlaşmanın gizli bir maddesi nasıl olabilir? Lüzumsuz bir tartışma. Gizli bir madde yok." ifadelerine yer verdi.

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