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Ege'de Yunan zulmü! Yunanistan itiyor, Türkiye kurtarıyor | Kurtarma operasyonu böyle görüntülendi

Dünyanın farklı coğrafyalarında savaş, katliam, yoksulluk ve kuraklıktan kaçarken insan tacirlerinin ağına düşen düzensiz göçmenler, kötü hava ve deniz şartlarına aldırmadan Yunanistan'a ulaşmaya çalışıyor. Bir yandan Ege'nin sularıyla mücadele eden mülteciler diğer yandan da Yunanistan'ın "düzensiz göçle mücadele" adı altında yaptığı geri itmeler ve insanlık dışı uygulamaları yüzünden ölümle burun buruna geliyor.

Giriş Tarihi: 18.12.2022 07:46
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Ege’de Yunan zulmü! Yunanistan itiyor, Türkiye kurtarıyor | Kurtarma operasyonu böyle görüntülendi

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin Ege'de düzensiz göç ile mücadelesi görüntülendi. 2022'de 50 bine yakın düzensiz göçmeni yakalayan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen binlerce düzensiz göçmenin de hayatını kurtardı.

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Ege’de Yunan zulmü! Yunanistan itiyor, Türkiye kurtarıyor | Kurtarma operasyonu böyle görüntülendi

47 BİN 498 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Sahil Güvenlik ekipleri, bir taraftan yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyenlere karşı mücadelesini sürdürürken diğer taraftan da çaresiz halde denizde bırakılmış düzensiz göçmenlerin imdadına koşuyor.

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Ege’de Yunan zulmü! Yunanistan itiyor, Türkiye kurtarıyor | Kurtarma operasyonu böyle görüntülendi

Sahil Güvenlik Ege Bölge Komutanlığı sorumluluk sahasında 1 Ocak-16 Aralık'a kadar Bin 550 olayda 47 bin 498 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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Ege’de Yunan zulmü! Yunanistan itiyor, Türkiye kurtarıyor | Kurtarma operasyonu böyle görüntülendi

Yunanistan unsurlarınca motorları sökülen, lastik botlar içinde veya can yelekleriyle denizde ölüme terk edilen, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 21bin 770 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Ege’de Yunan zulmü! Yunanistan itiyor, Türkiye kurtarıyor | Kurtarma operasyonu böyle görüntülendi

SABAH MUHABİRİ KURTARMA OPERASYONUNA KATILDI

Ayvalık Sahil Güvenlik ekipleriyle birlikte kurtarma operasyonuna katılan SABAH Muhabiri Uğur Yıldırım izlenimlerini aktardı: