Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den özel okul ücretleri ile ilgili flaş açıklama! Özel okul zammı ne kadar olacak?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel okullarda 2023 ücret artışı konusunda, "Velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı yarın belirleyeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kızılcahamam TOKİ Çağatay İlkokulu Açılış Töreni'nin ardından gazetecilerin sorusu üzerine, özel öğretim kurumlarının tüm temsilcileriyle birlikte bir değerlendirme yapacaklarını söyledi.
YARIN KAMUOYUNA DUYURACAĞIZ
Özer, "Tabii sadece TÜFE-ÜFE oranlarına bakmayacağız. Çünkü 2023 yılında enflasyonun düşme beklentisi çok yüksek. Velilerimizi, velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı inşallah yarın belirleyeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız." diye konuştu.
Bakan Özer, Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda "Vefatının 61. Yılı Hatırasına Ahmet Tevfik İleri Anma Programı"nın ardından, basın mensuplarının özel okulların 2023 zam oranlarına ilişkin karar alınıp alınmadığına ilişkin sorusunu yanıtladı.
Geçen hafta özel öğretim kurumlarının temsilcileri ile bir araya geldiklerini dile getiren Özer, şunları kaydetti:
"Buradaki amacımız, sadece 2023 yılında özel öğretim kurumlarının ücretinin ne olacağı değildi. Yaşamış oldukları sorunları, daha kaliteli hizmet verebilmek için çözülmesi gereken problemleri bizlere aktardılar. Biz de kanaatlerimizi kendileriyle paylaştık. İnşallah bu hafta içerisinde tüm TEFE-TÜFE oranları belirlendikten sonra da oluşacak zammı, tekrar özel öğretim kurumları yöneticileriyle bir araya gelerek olgunlaştırarak kamuoyu ile paylaşacağız. Şu anda özel öğretim kurumlarının zammının ne olacağı ile ilgili hiçbir bilgi paylaşımı söz konusu değil."
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