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Son dakika: Adana'da tefecilik operasyonu: 20 gözaltı! 105 kişiden 28 milyon lira toplamışlar

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Giriş Tarihi: 02.08.2022 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022
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Son dakika: Adana’da tefecilik operasyonu: 20 gözaltı! 105 kişiden 28 milyon lira toplamışlar

Son dakika haberi... Adana'da tefecilik yöntemiyle 105 kişiye faizle para vererek 28 milyon lira haksız kazanç elde eden şebekeye şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

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