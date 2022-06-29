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Yeşilçam yıldızı hakkında tefecilik ve şantaj iddiası! "Fotoğraflarını yollayıp, tehdit etti"

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 29.06.2022
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Yeşilçam yıldızı hakkında tefecilik ve şantaj iddiası! Fotoğraflarını yollayıp, tehdit etti

Cüneyt Arkın'ın 'Sert Adam' filminde canlandırdığı rolle tanınan Nurgül Kaya hakkında faiz karşılığında borç para vererek tefecilik yaptığı ve parayı verdiği bir kişinin eşine başka kadınlarla olan fotoğraflarını atmakla tehdit ettiği iddia edildi. Şikayet üzerine oyuncu hakkında soruşturma başlatıldı.

Önceki gün vefat eden Cüneyt Arkın'ın 'Sert Adam' filminde aldığı rolle tanınan Nurgül Kaya hakkında faiz karşılığında borç para vererek tefecilik yaptığı ve parayı verdiği bir kişinin eşine başka kadınlarla olan fotoğraflarını atmakla tehdit ettiği iddia edildi.

Kaya'nın borç verdiği bir kişiye, borcunu ödemediği gerekçesiyle şantaj uygulayıp üzerine daha öncesinde ödemesini aldığı senetleri hacze koyarak usulsüzlük yaptığı belirtildi. Kaya'nın 1.7 milyon liralık senetleri işleme koyarak evini haczettiğini söyleyen Zeki D.'nin şikayeti üzerine oyuncu hakkında soruşturma başlatıldı.

'FOTOĞRAFLARIMI EŞİME YOLLAYIP TEHDİT ETTİ'

Zeki D., verdiği ifadede; Nurgül Kaya'nın, eşine, eski kız arkadaşıyla olan fotoğraflarını göndererek parayı ödemesini istediği, yoksa devamının geleceğini belirterek tehdit ettiğini ifade etti.

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