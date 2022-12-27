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İsrail ordusu Batı Şeria'da 22 Filistinliyi gözaltına aldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.12.2022
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İsrail ordusu Batı Şeria’da 22 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 22 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail güçleri, Ramallah'ın Silvad beldesinde Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı'nın evine ve Silvad Spor Kulübü'nün binasına baskın düzenledi

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