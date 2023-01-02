Son dakika | Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme
Son dakika haberi... Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş suikastında yeni gelişme. Saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli sayısı 11’e çıktı. Polis, saldırganlardan motosikleti kullanan ismi gözaltına alındı.
Ankara'da ofisinden çıkarken silahlı saldırıda öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş suikastında son dakika gelişme yaşandı.Saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli sayısı 11'e çıktı. Polis, saldırganlardan motosikleti kullanan ismi gözaltına alındı. Ateş'in ölümüne neden olan silahı kullanan tetikçi ile olayın azmettiricisi olduğu belirlenen önemli iki ismin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin tüm bağlantılarını ortaya çıkaran polisin yakaladığı zanlılar arasında saldırganları İstanbul'dan getiren ve saklanmalarına yardımcı olan isimlerin de bulunduğu öğrenildi.
Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı 38 yaşındaki Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Sinan Ateş Sinan Ateş ve dayısının oğlu Selman Bozkurt, Ankara'nın Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki ofisinden çıkarken, motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramış, Ateş biri boynuna 4'ü de vücudunun farklı bölgelerine isabet eden 5 kurşunla hayatını kaybetmiş, Bozkurt ise omzundan yaralanmıştı.
GÖZALTI SAYISI 11 OLDU
Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü soruşturma kapsamında cinayetle bağlantılı 11 kişi gözaltına alındı. Olayın yaşandığı bölgedeki tüm kamera görüntüleri detaylı olarak incelenirken, şüphelilerin HTS kayıtları ve olay yerine nasıl geldikleri geriye dönük incelemeye alındı.
TETİKÇİ VE AZMETTİRİCİ ARANIYOR
Soruşturma kapsamında motosikletle olay yerine gelen saldırganlardan motosikleti kullanan isim gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda Ateş'in ölümüne neden olan silahı kullanan tetikçi ile azmettiricinin isimleri de tespit edildi. Ancak iki şüpheli de olaydan sonra kayıplara karıştı.
SAKLAYAN İSİMLER DE GÖZALTINDA
Yapılan çalışmalarda tetikçinin İstanbul'dan Ankara'ya geldiği öğrenildi. Tetikçi ve beraberindeki motosikleti kullanan zanlıyı İstanbul'dan Ankara'ya getiren ve saldırı saatine kadar saklanmalarına yardımcı olan kişiler de gözaltına alındı. Emniyet birimlerinin olayı bütün detaylarıyla titizlikle incelediği, cinayetle bağlantılı yeni gözaltılar olabileceği öğrenildi. Silahı ateşleyen tetikçi ve azmettiricinin yakalanmasıyla ilgili de polisin peş peşe operasyonlar düzenlediği öğrenildi.
"ACIMIZA SAYGI DUYSUNLAR"
Sinan Ateş'in sosyal medya hesabından ailesi adına açıklama yapan eşi Ayşe Ateş, siyasi hesaplaşma uyarı yaptı. Ateş yaptığı paylaşımda "Ankara'da düzenlenen hain suikast sonucu şehit düşen eşim Sinan Ateş'in cenazesi için yakından, uzaktan gelerek acımızı paylaşan, taziyelerini ileten herkese ailemiz adına teşekkür ediyorum. Eşimin şehit edilmesinden bugüne gerek sosyal medyada gerekse bazı internet sitelerinde yer alan katil arayışlarının, hedef göstermelerin kimseye bir faydası yoktur. Sosyal medya bir hüküm yeri değildir. Devletimiz, suçluları tespit edecek ve gereken cezayı verecek büyüklüktedir. Her şeyden önemlisi Allah, en büyük adalet ve hüküm sahibidir. Acımızı bir siyasi malzeme haline getirmek, acımız üzerinden siyasi hesaplaşma yapmak isteyenlerden istirhamımız, ellerini vicdanlarına koymaları, acımıza saygı duymalarıdır. Şu anda tek bir gerçek vardır: Sinan Ateş, hain bir suikaste kurban gitmiş Ülkücü şehittir. Onun manevi hatırasına saygı göstermek isteyen herkesten tek beklentimiz duadır." ifadelerini kullandı.
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