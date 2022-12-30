Sinan Ateş öldü mü? Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş kimdir, kaç yaşında, nereli? SON DAKİKA HABERLER

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan ve daha sonra özel hastaneye kaldırılan Sinan Ateş hayatını kaybetti.

İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın ardından kaçan motosikletli saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.