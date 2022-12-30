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Sinan Ateş öldü mü? Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş kimdir, kaç yaşında, nereli? SON DAKİKA HABERLER

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.12.2022 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022
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Sinan Ateş öldü mü? Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş kimdir, kaç yaşında, nereli? SON DAKİKA HABERLER

Son dakika... Sinan Ateş kimdir? Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ile arkadaşı Selman Bozkurt silahlı saldırıya uğradı. Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen olayda, Sinan Ateş başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Arkadaşı Selman Bozkurt da omzundan yaralandı. Sinan Ateş öldü mü? Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Sinan Ateş hakkında merak edilenler...

Son dakika haberi... Sinan Ateş öldü mü? Ankara'nın Çankaya ilçesinde, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ile arkadaşı Selman Bozkurt silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan Sinan Ateş ağır yaralanırken, arkadaşı Selman Bozkurt da omzundan yaralandı. Peki, Sinan Ateş öldü mü? Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte haberin detayları...

SİNAN ATEŞ ÖLDÜ MÜ?

Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Ankara'da eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı akademisyen Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak'taki İnci Apartmanı'ndan çıktıkları sırada, motosikletli kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda Sinan Ateş başından, Selman Bozkurt da omzundan yara aldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan ve daha sonra özel hastaneye kaldırılan Sinan Ateş hayatını kaybetti.

İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın ardından kaçan motosikletli saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

SİNAN ATEŞ KİMDİR?

Sinan Ateş, 1984 yılında Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Bursa'da tamamladı. 2002-2006 Lisans - Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2007-2009 Yüksek Lisans - Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2010-2018 Doktora - Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Bursa Ülkü Ocakları Ortaöğretimden yetişti.

2000-2002 Bursa Ülkü Ocaklarında Lise Başkanlığı, 2002-2003 Gazi Eğitim Fakültesi Başkanlığı, 2003-2004 Ankara Ülkü Ocakları Üniversiteler Masası Başkan Yardımcılığı, 2005-2006 Ülkü Ocakları Genel Sekreter Yardımcılığı, 2007'den beri MHP Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın danışmanlığı görevini yürüttü.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'da silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Silahlı saldırı! Ülkü Ocakları eski Başkanı öldü SİLAHLI SALDIRI! ÜLKÜ OCAKLARI ESKİ BAŞKANI ÖLDÜ

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