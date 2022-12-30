Son dakika: Ankara'da silahlı saldırı! Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş öldü
Son dakika haberleri... Ankara'nın Çankaya ilçesinde, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ile arkadaşı Selman Bozkurt silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Sinan Ateş başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Selman Bozkurt da omzundan yaralandı. Ateş'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı akademisyen Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak'taki İnci Apartmanı'ndan çıktıkları sırada, motosikletli kişinin silahlı saldırısına uğradı.
KURŞUN BAŞINA ATEŞ İSABET ETTİ
Saldırıda Sinan Ateş başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Selman Bozkurt da omzundan yara aldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan Ateş, daha sonra özel hastaneye kaldırıldı.
Ateş kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
SALDIRIDAN ÖNCE FIRAT ÇAKIROĞLU'NU ANMIŞ
Silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş'in, olaydan 2 saat önce, Twitter'da yaptığı paylaşımla İzmir'de 2015 yılında karşıt görüşlü öğrencilerin kavgasında yaşamını yitiren Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Tarih bölümü öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu andığı görüldü.
ateş, paylaşımında, "Şafağın hiç sökmeyeceğini düşündüğünüz anlarda aklınıza 40 çerisiyle Çin sarayını basan Kürşat, idealleri uğruna dağlara çıkan Enver, işgal donanmasına bakıp 'Geldikleri gibi giderler' diyen Mustafa Kemal, 30 kişi kalsak da mücadelemiz sürecek diyen Fırat gelsin" ifadelerini kullandı.
SİNAN ATEŞ KİMDİR?
1984 yılında Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde doğan Sinan Ateş, ilk, ortaokul ve liseyi Bursa'da okudu. Lisans eğitimini 2002-2006 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise 2007-2009 yılları arasında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladı.
2010-2018 yılları arasında Doktora - Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nde doktora yaptı. Bursa Ülkü Ocakları Ortaöğretimden yetişti.
Bursa Ülkü Ocakları ortaöğretimden yetişen Sinan Ateş, 2000-2002 yılları arasında Bursa Ülkü Ocaklarında Lise Başkanlığı yaptı. 2002-2003 yılları arasında Gazi Eğitim Fakültesi Başkanlığı, 2003-2004 yılları arasında Ankara Ülkü Ocakları Üniversiteler Masası Başkan Yardımcılığı, 2005-2006 yılları arasında Ülkü Ocakları Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı.
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