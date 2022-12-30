Son dakika: Ankara’da silahlı saldırı! Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş öldü

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan Ateş, daha sonra özel hastaneye kaldırıldı.

Ateş kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.