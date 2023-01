Akkuyu NGS’de önemli bir aşama daha geride kaldı

"2022 zor bir yıl olsa da çok başarılı ve üretken geçti. Planlandığı gibi yılbaşı arifesinde 1'inci Güç Ünitesinin inşasında önemli bir aşama olan iç koruma kabuğun kubbesinin kurulumunu tamamladık. Tüm ekibe; her bir inşaatçıya, her bir denetçiye projeye gösterdikleri azami bağlılıkları, teslim tarihlerine uymaları, yaptıkları yüksek kaliteli işler, evimiz gibi gördüğümüz şantiyemize ve nükleer enerji santralimize kendilerini adadıkları için minnettarım. Hep birlikte önemli bir dönüm noktasından geçiyoruz. Her yıl birbirimize daha çok bağlanıyor, birbirimizi daha iyi anlıyoruz. Ekibimiz en güçlü ve en üretken ekip! Önümüzdeki yılın en önemli olayı olan Akkuyu NGS sahasına taze nükleer yakıtın teslim edilmesine yaklaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü kuruluş yıldönümü için 1'inci Ünitenin tamamlanmasından önce dış koruma kabuğu ve diğer kabul işlerini gerçekleştirmeyi planlıyoruz."

