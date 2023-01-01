Yeni yılda gözler Meclis’te olacak! İşte TBMM’ye sunulması beklenen düzenlemeler

Ekonomiye yönelik önemli düzenlemeler içeren kanun teklifleri, Meclis Başkanlığına sunulacak. 7. Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi de yeni yılda Meclis'e sunulacak düzenlemeler arasında yer alıyor.

TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da bir haftalık aranın ardından yeniden başlayacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Ocak Çarşamba günü yeni yılın ilk AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda, partililere hitap edecek.