AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ açıkladı: 6 Nisan’dan önce seçim zor

AK PARTİ'NİN BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİ REFERANDUMA GİDECEK Mİ?

Yıllarca başörtüsü konusunda samimi bir mücadele yaşamış, hatta kendi hayatında bunu yaşamış bir lidere o dönemde "Başörtüsü liselerde dahi olmasın" diyen birinin bugün bu boyuta gelip bir de bizi suçlaması, çok net ifadeyle aymazlıktır. Anayasa teklifine evet 360-400 arası çıkarsa referanduma gitmesi mecburi. 400'ün üzerinde bir oy alırsan zaten Meclis kabul etmiş olacak. Referanduma da gerek kalmayacak böyle olursa.

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