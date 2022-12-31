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Son dakika: MSB duyurdu! Terör örgütü PKK'ya Metina'da darbe

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.12.2022
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Son dakika: MSB duyurdu! Terör örgütü PKK’ya Metina’da darbe

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildiğini bildirdi. Bakanlığın açıklamasında, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz." mesajı verildi.

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