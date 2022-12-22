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Son dakika: MSB duyurdu! Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan teröristlere darbe

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.12.2022
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Son dakika: MSB duyurdu! Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan teröristlere darbe

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

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