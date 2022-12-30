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Başkan Erdoğan İngilizce öğretmeni ile anısını anlattı! Salonda alkış tufanı koptu: "Bizim nereye varacağımızın farkında değildi"

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Giriş Tarihi: 30.12.2022 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022
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Başkan Erdoğan İngilizce öğretmeni ile anısını anlattı! Salonda alkış tufanı koptu: Bizim nereye varacağımızın farkında değildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3. Uluslararası İlahiyat Gençlik Buluşması ve İlahiyat Yıldızları Ödül Töreni'nde, İngilizce öğretmeni ile arasında geçen diyaloğu anlattı. Hocasının kendisine, "Ölü yıkamak için mi geldiniz buraya?" dediğini aktaran Erdoğan, "Bizim nereye gideceğimizi, nereye varacağımızın farkında değildi" ifadelerini kullanınca salonda büyük bir alkış tufanı koptu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yer alan Burhan Felek Salonu'nda düzenlenen "3. Uluslararası İlahiyat Gençlik Buluşması ve İlahiyat Yıldızları Ödül Töreni"nde açıklamalarda bulundu.

Lise yıllarında İngilizce öğretmeni ile yaşadığı bir anı aktaran Başkan Erdoğan, büyük alkış aldı.

"BİZİM NEREYE VARACAĞIMIZIN FARKINDA DEĞİLDİ"

Bir zamanların Milli Eğitim Bakanı Tahsin Banguoğlu'nun Cağaloğlu'nda bir konferansına katıldığını söyleyen Erdoğan, "Dediler ki bizlere, 'bak cenazelerimiz yıkanamıyor, ortada kaldı. Ölülerimizi yıkayacak, gassal yetiştirecek kurslar aç' bize böyle talimat verdi. Biz de diyor, 'gassal yetiştirmek üzere kurslar açtık.' İmam hatiplerin mazisi oraya dayanır. Gassal yetiştirmek için açılmış okullar. Benim imam hatipteki İngilizce hocam siz 'Ölü yıkamak için mi geldiniz buraya?' Bizim nereye gideceğimizi nereye varacağımızın farkında değildi" ifadelerini kullandı.

"SAYI 60 BİNE DÜŞMÜŞTÜ ŞİMDİ 1 MİLYON 300 BİN İMAM HATİPLİ VAR"

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından detaylar şöyle:

"İmam hatiplerin bütün öğrencilerini kapı dışı etmişlerdi. Türkiye genelindeki imam hatipli öğrenci sayısı 60 bine düşmüştü. Şimdi ise 1 milyon 300 bin imam hatipli eğitim görüyor. Siyasette de sivil toplumda da zaferin parolası uhuvvettir, vahdettir. Asıl etki, mücadeleyi örgütlü bir şekilde yürütmekle sağlanır.

"İLAHİYAT FAKÜLTELERİ SIRADAN ÖĞRETİM KURUMLARI DEĞİLDİR"

Vakıf ve derneklerimiz hayırda yarışırken, kesinlikle tefrikaya düşmemeli, mutlaka dayanışma içinde hareket etmelidir. İlahiyat fakülteleri sıradan yüksek öğretim kurumları değildir. Tıpkı imam hatipler gibi ilahiyatlar da belli dönemlere ayna tutan müesselerdir."

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