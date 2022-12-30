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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Pele paylaşımı

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Giriş Tarihi: 30.12.2022 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Pele paylaşımı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünya futbolunun en büyük isimlerinden biri olan Brezilyalı futbolcu Pele'nin vefatı nedeniyle sosyal medyadan taziye mesajı paylaştı.

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