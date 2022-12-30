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Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin, Başkan Erdoğan'ın yeni yılını kutladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.12.2022
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Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin, Başkan Erdoğan’ın yeni yılını kutladı

Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi. Putin, Erdoğan'a gönderdiği mesajda Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin zorlu bir yıla rağmen dinamik şekilde geliştiğini vurguladı.

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