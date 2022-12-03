Brezilyalı futbol efsanesi Pele’den bir kötü haber daha! Acı gerçek ortaya çıktı

Palyatif bakım, ciddi bir hastalıkla yaşamak durumunda olan ve iyileşme ihtimali az görülen hastalar için semptomların azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla uygulanan bakım türü olarak biliniyor.

Bir yıldan uzun süredir kemoterapi gören 82 yaşındaki Pele'nin vücudundaki kanserin bu yılın başlarında akciğer, karaciğer ve bağırsaklarına yayıldığı tespit edilmişti.