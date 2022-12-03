Brezilyalı futbol efsanesi Pele'den bir kötü haber daha! Acı gerçek ortaya çıktı
Eski Brezilyalı futbolcu Pele kansere yakalandığını açıklamasının ardından vücudunun bir yıldan fazladır gördüğü kemoterapiye cevap vermediğini ortaya çıktı. 82 yaşındaki Pele'nin vücudundaki kanserin bu yılın başlarında akciğer, karaciğer ve bağırsaklarına yayıldığı belirtilmişti.
Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin vücudunun bir yıldan fazladır gördüğü kemoterapiye cevap vermediği ve palyatif bakıma alındığı duyuruldu.
Brezilya'nın köklü basın kuruluşlarından Folha de Sao Paulo'nun haberinde, Pele'nin Eylül 2021'den bu yana kolon kanseri sebebiyle kemoterapi gördüğü belirtildi.
Haberde efsane futbolcunun salı günü rutin kontroller için gittiğini söylediği hastanede vücudunun kemoterapiye cevap vermediği ve yoğun bakıma alınmaksızın ağrılarını ve nefes darlığını hafifletmek amacıyla önlemler uygulandığı bildirildi.
Palyatif bakım, ciddi bir hastalıkla yaşamak durumunda olan ve iyileşme ihtimali az görülen hastalar için semptomların azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla uygulanan bakım türü olarak biliniyor.
Bir yıldan uzun süredir kemoterapi gören 82 yaşındaki Pele'nin vücudundaki kanserin bu yılın başlarında akciğer, karaciğer ve bağırsaklarına yayıldığı tespit edilmişti.
Pele'nin, 29 Kasım'da kemoterapi uygulanması için hastaneye kaldırıldığı, solunum yolu enfeksiyonunun tespit edildiği ve sağlık durumunun genel anlamda ilerleme kaydederek stabil olduğu açıklanmıştı.
Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, 4 kez katıldığı Dünya Kupası organizasyonlarında 12 gol attı ve Brezilya'nın 3 Dünya Kupası kazanmasında başrolü oynadı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2022 TOKİ ZONGULDAK İSİM LİSTESİ | ZONGULDAK TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı? Alaplı, Çaycuma, Ereğli, Gökçebey...Kura çekilişi CANLI İZLE!
- EYT doğum borçlanma ödemesi emeklilik tarihini öne çeker mi? Doğum borçlanması yaparak EYT'den yararlanılır mı?
- Çocuklu ailelere 600 TL'ye varan NAKİT YARDIM! Bakanlık duyurdu! Hemen PTT'den çekebilirsiniz!
- ASGARİ ÜCRET NETLEŞİYOR! O rakamın altına düşmeyecek! İşte, hesaplanan zam oranları...
- TOKİ İstanbul ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ Arnavutköy kura çekim tarihi belli oldu mu?
- Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! HER AY 1.000 TL NAKİT olarak verilecek! e-Devlet'ten hemen başvurun!
- İŞKUR KPSS ŞARTSIZ DAİMİ İŞÇİ ALIMI! OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Kadroların 141 tanesi ENGELLİ PERSONELLERE...
- Gönül Dağı bugün var mı? Gönül Dağı 78. bölüm ne zaman? 3 Aralık TRT 1 YAYIN AKIŞI
- Kardeşlerim 70. bölüm ATV CANLI İZLE | 3 Aralık Kardeşlerim yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD izle!
- Yeni sunucusu modaya veda etti! Kısmetse Olur ne zaman başlıyor? Kısmetse Olur Aşkın Gücü hangi kanalda?
- Kıdem tazminatı kredisi son dakika açıklandı mı? EYT'de kıdem tazminatı kredisi ne kadar verilecek? Faiz oranı ve vadesi...
- ATA AÖF SINAV SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? 2022-2023 ATA AÖF AKADEMİK TAKVİM