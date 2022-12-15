Millet İttifakı’nda çatlak büyüyor! Saadet Partisi’ne yakın Anadolu Gençlik Derneği CHP’li vekil Yıldırım Kaya’ya dava açıyor

"SARFETTİĞİ HAKARETLERDEN GERİ ADIM ATMADI"

"Milletimizin bağrından çıkan Anadolu Gençlik Derneğimize yapılan ağır itham ve hakaretlere gelen tepkiler üzerine yine TBMM kürsüsünden 'Anadolu Gençlik Derneği bu işin dışında' minvalinde açıklama yapmış ancak sarfettiği hakaretlerden geri adım atmamıştır."

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR"

"Biz, geçmişte olduğu gibi bugün de ecdadımızdan bize emanet bırakılan inanç ve ahlaki değerlere sahip çıkacağız. Asırlardır süre gelen vakıf geleneği ile çalışmalar yapan güzide kuruluşumuzun şahsı maneviyatına yapılan saldırı ve saygısızlığı asla kabul etmiyoruz. Yapılan hakaretler ve gereksiz ithamlar için hukuki süreç başlatılmıştır."