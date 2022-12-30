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Başkan Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Bermudez ile görüştü! Ekonomi ve iş birliği vurgusu

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Giriş Tarihi: 30.12.2022 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022
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Başkan Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Bermudez ile görüştü! Ekonomi ve iş birliği vurgusu

Başkan Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, çeşitli alanlarda Türkiye-Küba ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı. Ekonomi ve iş birliği vurgusu yapılan görüşmede Başkan Erdoğan, 1 Ocak Küba Milli Günü ve yeni yıl dolayısıyla tebriklerini de iletti.

Başkan Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, çeşitli alanlarda Türkiye-Küba ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.

EKONOMİ VE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Başkan Erdoğan, görüşmede, iki ülke arasında ekonomi başta olmak üzere iş birliğinin tahkim edilmesine yönelik adımların atılmasına büyük önem atfettiğini belirtti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Başkan Erdoğan, 1 Ocak Küba Milli Günü ve yeni yıl dolayısıyla tebriklerini de iletti.

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