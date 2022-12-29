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İstanbul'da suç örgütlerine silah imalatı yapılan atölyeye operasyon: Çok sayıda anahtarlık görünümlü tabanca ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.12.2022
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İstanbul’da suç örgütlerine silah imalatı yapılan atölyeye operasyon: Çok sayıda anahtarlık görünümlü tabanca ele geçirildi

İstanbul'da suç örgütlerine eylemlerinde kullanmak üzere silah temin ettikleri belirlenen şüphelilerin imalathanesine operasyon düzenlendi. Operasyon yapılan atölyede çok sayıda anahtarlık görünümlü tabanca ele geçirildi.

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