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Bodrum'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

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Giriş Tarihi: 26.12.2022 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022
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Bodrum’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

Muğla’nın Bodrum ilçesinden yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 70 düzensiz göçmen ekiplerce yakalandı, 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı. 4 şüpheliden 1'i tutuklanırken 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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