Son dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan yılbaşı genelgesi

81.219 EKİP VE 490.435 PERSONEL GÖREV YAPACAK

Yılbaşı gecesinin huzur ve güven içinde geçirilmesi için denetimler 30 Aralık'ta başlayacak 1 Ocak'ta sona erecek. Denetimlerde Jandarma Genel Komutanlığı; Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığından olmak üzere 3 gün boyunca toplam 81.219 ekip ve 490.435 personel görev yapacak.

VATANDAŞLARIN YOĞUN OLDUĞU YERLERDE TEDBİRLER ÜST SEVİYEYE ÇIKARILACAK

Yılbaşında vatandaşların yoğun olacağı şehir merkezleri ve metropoller, turistik yerler, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, marketler, hava alanı, deniz limanı, metro, gar, terminal, otobüs durağı, üniversiteler, okullar, üniversite öğrencilerinin barındığı misafirhane, yurtlar, ibadethaneler ve umuma açık mahallerde alınan güvenlik tedbirleri artırılarak bu yerlere yeteri kadar kolluk personeli ve araç-gereç görevlendirilecek.