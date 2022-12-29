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1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı! Başkan Erdoğan müjdeleri tek tek açıkladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.12.2022 15:12
Güncelleme:29.12.2022 15:12
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı"nda önemli mesajlar verdi. 1 Milyon Yazılımcı İstihdamı Projesi"yle ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Başlangıcından bugüne hedefi de aşarak 1 milyon 96 bin 566 kişi bu program üzerinden eğitimlerini tamamladı." dedi. Teknoloji destek paketini açıklayan Erdoğan, 7 müjdeyi peş peşe sıraladı.
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