1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı! Başkan Erdoğan müjdeleri tek tek açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı"nda önemli mesajlar verdi. 1 Milyon Yazılımcı İstihdamı Projesi"yle ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Başlangıcından bugüne hedefi de aşarak 1 milyon 96 bin 566 kişi bu program üzerinden eğitimlerini tamamladı." dedi. Teknoloji destek paketini açıklayan Erdoğan, 7 müjdeyi peş peşe sıraladı.