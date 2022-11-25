Berat Albayrak'ın milli enerji hamlesi Türkiye'nin kaderini değiştirdi! Tüm zamanların rekoru işte böyle kırıldı
Sabah yazarı Mevlüt Tezel Türkiye'nin yenilenebilir enerjide attığı adımlarla gelen tarihi rekorları ve bu başarının arkasındaki serüveni kaleme aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Berat Albayrak'ın dönüşümü başlatan hamle ve sözlerini aktaran Tezel "Demek ki, yerli üretime inanırsanız, cesur adımlar atarsanız ve altyapıya yatırım yaparsanız sonunda kazanan ülkemiz oluyor" dedi. İşte Mevlüt Tezel'in yazısından öne çıkanlar...
Tarih 03.08.2017. Enerji Bakanı Berat Albayrak, Rüzgâr Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesinin ardından Türkiye'nin yerli kaynaklarını öncelikleyen bir süreci başlattıklarını açıklamıştı:
"Türkiye, tıpkı güneşte olduğu gibi bugün rüzgâr ihalesinde de çok önemli noktadır bu.
Yüzde 65 yerlilikle ve 10 yıl asgari Ar-Ge yatırım şartıyla artık yaklaşık bir rüzgâr türbinindeki 8 bin küsur endüstriyel parçanın kırılımları ile birlikte yüzde 65'inin Türkiye'de üretilmesiyle, tedarikçisinden yan sanayicisine ve endüstrisine kadar çok büyük bir teknoloji üretim üssü olma noktasında adım atılmıştır."
Ve üç gün önce Türkiye'de rüzgârdan 204 bin 375 megavat saat elektrik üretildi. Toplam üretilen elektrik enerjisi ise 817 bin 296 megavat saat olarak gerçekleşti. Rüzgârdan elektrik üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı.
Demek ki, yerli üretime inanırsanız, cesur adımlar atarsanız ve altyapıya yatırım yaparsanız sonunda kazanan ülkemiz oluyor.
Bugün Avrupa enerji kriziyle boğuşurken, dev fabrikaları kapatmak zorunda kalırken, Türkiye enerji sorunu yaşamıyor.
Albayrak döneminde kömürden rüzgâra, güneşten doğal gaza enerji alanında yapılan büyük yatırımların meyvelerini şimdi topluyoruz.
Yakında Karadeniz'de bulunan doğal gaz kaynakları ve nükleer santraller de devreye girecek. Komşu ülkelerin doğal gazını Türkiye üzerinde dünyaya aktaracak dev projelerin de devreye girmesiyle ülkemiz dünyanın enerji üstü olabilir.
Albayrak, Maliye Bakanlığı görevinden ayrıldığında da dolar, 8 liraydı. Bugün 18,63 lira!
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