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Bir yılda 107 operasyon! İstanbul'da 89 bin litre sahte içki ele geçirildi

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Giriş Tarihi: 20.12.2022 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022
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Bir yılda 107 operasyon! İstanbul’da 89 bin litre sahte içki ele geçirildi

Son dakika haberleri... İstanbul'da İl Jandarma Komutanlığınca bir yılda düzenlenen 107 operasyonda toplam 89 bin litre sahte içki ele geçirildi. Ekipler, 143 şüpheliyi yakaladı.

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