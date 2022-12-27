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Ankara'da sahte içki operasyonu: Bir kişi gözaltında

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.12.2022
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Ankara’da sahte içki operasyonu: Bir kişi gözaltında

Ankara'nın Kalecik ilçesinde sahte alkollü içki imalat eden bir kişi gözaltına alındı. Adreslere yapılan operasyonda; 1.900 litre el yapımı kaçak fermante şarap, 100 litre el yapımı rakı, 750 adet doluma hazır yeni boş şişe, 3 adet alkol yapımında kullanılan damıtma sistemi ele geçirildi.

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