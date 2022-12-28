Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri tek tek çöktü! 16 milyon soruyor: Hani verdiğin sözler?
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve gelmeden önce İstanbul halkına verdiği sözleri tutma konusunda büyük bir skandala imza attı. Dün alınan kararla megakentte ulaşıma yüzde 29,1 oranında zam yapıldı. Buna göre; tam bilet 9,90'a, öğrenci 4,83 liraya ve tam abonman bedeli 777 TL’ye fırladı. İstanbul halkı, fahiş zammı uygulama konusunda sayısız bahanesi olan İmamoğlu'nun göreve gelmeden önce "İstanbul’da ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz. Ulaşım kesinlikle ucuzlayacak. Ulaşım böyle bir kentte kâr edilecek bir alan değildir. Gerekirse kâr etmezsiniz" sözünü hatırlatıyor. Sosyal medyada binlerce kişi İmamoğlu'na "Nereden nereye, hani öğrencilere bedava olacaktı, hani ulaşım ucuzlayacaktı" sorularını yöneltti.
Ekrem İmamoğlu 2023'e sayılı günler kala İstanbul halkına verdiği sözü yine yutarak büyük skandala imza attı. Ulaşıma yüzde 29,1 oranında zam yapan İBB yönetiminin aldığı kararla tam bilet ücreti 9,90 liraya çıktı. Kamuoyu yapılan fahiş zammın ötesinde, oy devşirmek için İstanbul'a sayısız vaatlerde bulunan İmamoğlu'nun göreve geldikten sonra İBB'deki görevini yerine getirmekten çok "CHP liderliğine soyunmasına" sert tepki gösterdi. İBB koltuğuna oturdukdan sonra verdiği sözleri tek tek "yutan" İmamoğlu halkın gözünden düştü.
NEREDEN NEREYE
İBB'deki CHP yönetimi öncesinde 2019 yılında tam bilet ücreti 2,60 TL, öğrenci bileti 1,25 TL idi. Böylelikle 3 yılda tam bilete %388, öğrenci biletine %399 oranında zam yapıldı.
CHP döneminde ulaşıma yüzde 400'lere yaklaşan oranlardaki zam İstanbulluların tepkisini çekerken, CHP'nin 31 Mart 2019'daki yerel seçim sürecindeki toplu taşıma vaatleri yeniden gündeme geldi.
HANİ ÖĞRENCİLERE BEDAVA OLACAKTI?
CHP'nin resmi Youtube hesabı üzerinden 19 Mart 2019 tarihinde paylaşılan vaat videosunda, "CHP'nin bütün belediyelerinde öğrenciler için toplu taşıma ücretsiz olacak" denilmişti. "Mart'ın sonu bahar" sloganıyla yapılan paylaşımın üzerinden geçen 3 yılda İstanbul'da öğrenciler için toplu taşıma ücretleri 1,25 TL'den 4,83 TL'ye yükseldi. Öğrenci akbilindeki zam oranı %399,9 olarak kayıtlara geçti.
HANİ ULAŞIM UCUZLAYACAKTI?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, "İstanbul'da ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz. Ulaşım kesinlikle ucuzlayacak. Ulaşım böyle bir kentte kâr edilecek bir alan değildir. Gerekirse kâr etmezsiniz." ifadelerini kullanarak oy avcılığı yapmıştı.
Bu sözleri sarf eden CHP'li İmamoğlu, göreve geldikten sonra toplu taşıma ücretlerine 8 defa zam yaparak fiyatları %400'e yakın oranda artırdı.
Dün İstanbul'a yapılan fahiş zammın ardından kamuoyu Ekrem İmamoğlu'nun, belediye başkanlığında verdiği sözleri hatırlayıp İmamoğlu'na bunları hatırlattı.
BİRİNCİ SORU: İSTANBULLU SUYU PAHALI İÇİYOR! YÜZDE 40 UCUZLATACAĞIZ
NETİCE: Seçim döneminde vatandaşa ucuz su faturası sözü veren İmamoğlu, vermiş olduğu sözü tutmak için seçimden sonra suya % 40 indirim yaptı. Ancak İBB yönetimi, İBB Meclisi'ne defalarca kez kez suya zam teklifi ile geldi. Cumhur İttifakı'nın oyları ile bu zam tekliflerinden sadece 2'si zam oranları azaltılarak kabul edildi.
İKİNCİ SORU: İBB'de hiçbir işçinin ekmeği ile oynamayacağım, hiç kimsenin işine son vermeyeceğim.
NETİCE: İBB yönetimi, geldiğimiz gün tibariyle toplamda 14 bine yakın çalışanının işine son verdi. Bunların yerine toplam yaklaşık 44 bin 995 kişi işe aldı.
ÜÇÜNCÜ SORU: 100 bin araç kapasiteli otopark yapılacak.
NETİCE: AK Parti döneminde inşaatına başlanan bir – iki otopark dışında hiçbir yeni otopark inşaatına başlamadı. Üstelik 20 yıldır kullanımda olan Merter'deki kapalı otoparkı yok pahasına sattı. Cumhur İttifakı'nın konuyu gündeme getirmesi ve kamuoyu baskısı ile satışı iptal etti.
DÖRDÜNCÜ SORU: 500 kişi kapasiteli 20 adet yurt açılacak.
NETİCE: AK Parti döneminde inşaatı tamamlanmış 2 adet binanın tefrişatını yapıp yaklaşık 600 kişilik yurt açtı. Bununla birlikte Küçükçekmece ve Bağcılar'da bulunan 2 ayrı yurt binası inşaatını durdurdu.
BEŞİNCİ SORU: İstanbul'da kentsel dönüşüm çerçevesinde her yıl 20 bin konut, 5 yılda 100 bin konut yapılacak.
NETİCE: İBB'nin kentsel dönüşüm bütçesi 6 kat düşürüldü. İBB sorumluluğundaki 9 riskli bölgedeki 3.888 bağımsız birim ile ilgili hiçbir adım atamadı. Yaklaşık 2.5 yılda toplam 260 konut yapabildi.
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