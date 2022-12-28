Ekrem İmamoğlu’nun vaatleri tek tek çöktü! 16 milyon soruyor: Hani verdiğin sözler?

BİRİNCİ SORU: İSTANBULLU SUYU PAHALI İÇİYOR! YÜZDE 40 UCUZLATACAĞIZ

NETİCE: Seçim döneminde vatandaşa ucuz su faturası sözü veren İmamoğlu, vermiş olduğu sözü tutmak için seçimden sonra suya % 40 indirim yaptı. Ancak İBB yönetimi, İBB Meclisi'ne defalarca kez kez suya zam teklifi ile geldi. Cumhur İttifakı'nın oyları ile bu zam tekliflerinden sadece 2'si zam oranları azaltılarak kabul edildi.