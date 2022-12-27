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Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 14 gözaltı kararı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.12.2022
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Gaziantep’te terör örgütü DEAŞ’a operasyon: 14 gözaltı kararı

Gaziantep’te terör örgütü DEAŞ’a yönelik soruşturmada 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, bazı şüphelileri gözaltına aldı.

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