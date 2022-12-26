26 Aralık 2022, Pazartesi
Diyanet İşleri Başkanlığı 6200 personel alımı | Kur'an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip, Müezzin... Başvuru şartları ve kontenjanlar
Diyanet İşleri Başkanlığı Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere 6 bin 200 personel alımı gerçekleştirecek. Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin/kayyım branşlarında alım yapacağını duyuran Diyanet İşleri Başkanlığı başvuracak adaylarda KPSSP124, KPSSP123 puanı arıyor. Peki başvuruları ne zaman? Kimler başvurabilir?
Giriş Tarihi: 26.12.2022 13:35 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 13:35
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