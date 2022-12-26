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Haberler Galeri Diyanet İşleri Başkanlığı 6200 personel alımı | Kur'an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip, Müezzin... Başvuru şartları ve kontenjanlar

Diyanet İşleri Başkanlığı 6200 personel alımı | Kur'an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip, Müezzin... Başvuru şartları ve kontenjanlar

Diyanet İşleri Başkanlığı Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere 6 bin 200 personel alımı gerçekleştirecek. Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin/kayyım branşlarında alım yapacağını duyuran Diyanet İşleri Başkanlığı başvuracak adaylarda KPSSP124, KPSSP123 puanı arıyor. Peki başvuruları ne zaman? Kimler başvurabilir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.12.2022 13:35 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 13:35
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Diyanet İşleri Başkanlığı 6200 personel alımı | Kur’an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip, Müezzin... Başvuru şartları ve kontenjanlar

Diyanet İşleri Başkanlığı 6200 personel alımı başvuruları ne zaman sorusunun cevabı adaylar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek isteyenler başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Peki Diyanet İşleri Başkanlığı 6200 personel alımı başvuru şartları neler? İşte kontenjanlar...

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Diyanet İşleri Başkanlığı 6200 personel alımı | Kur’an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip, Müezzin... Başvuru şartları ve kontenjanlar

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı 6200 personel alımı başvuruları 26 Aralık ile 06 Ocak 2023 alınacak. Başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacaktır.

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Diyanet İşleri Başkanlığı 6200 personel alımı | Kur’an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip, Müezzin... Başvuru şartları ve kontenjanlar

ŞARTLAR NELER?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

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Diyanet İşleri Başkanlığı 6200 personel alımı | Kur’an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip, Müezzin... Başvuru şartları ve kontenjanlar

Başvurunun son günü itibariyle unvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,

2022 yılı KPSS'den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak, Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak, Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

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Diyanet İşleri Başkanlığı 6200 personel alımı | Kur’an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip, Müezzin... Başvuru şartları ve kontenjanlar

Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak unvanlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,

• Adaylar sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.

• Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.