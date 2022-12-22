KADROLAR AÇIKLANDI! Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte, branş dağılımı...
Diyanet İşleri Başkanlığı Taşra Teşkilatında bulunan 4/B sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek amacıyla 2022 yılı KPSS B grubu puanı ile personel alınacağını duyurdu. Duyurunun ardından konuyla ilgilenenler, söz konusu personel alımı ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte, ayrıntılar...
Diyanet İşleri Başkanlığı 6 bin 200 din görevlisi alacak! Diyanet İşleri Başkanlığı KPSS ile farklı branşlarda toplam 6 bin 200 din görevlisi alınacağını duyurdu. Yapılan duyurunun ardından konuyla ilgilenenler, söz konusu personel alımı ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte, ayrıntılar...
BAŞVURULAR NE ZAMAN, NEREDEN YAPILIR?
Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları 26 Aralık 2022 – 6 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak.
Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 26.12.2022-06.01.2023 (saat 16:30) tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacaktır.
BRANŞ DAĞILIMI
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınacak 6200 personelin branş dağılımı şu şekilde;
Kur'an Kursu Öğreticisi: 1300 Personel
İmam - Hatip: 4600 Personel
Müezzin - Kayyım: 300 Personel
2. Yükseköğrenim mezunu adayların lisans ve ön lisans öğrenim durumları elektronik ortamda tespit edilecektir. Yükseköğrenim bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adaylar, başvuru işlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar (üniversiteler) aracılığıyla elektronik ortama kaydettireceklerdir.
3. Elektronik ortamdaki başvuru ekranına öğrenim bilgileri gelen adayların başvuruları otomatik olarak onaylanacağından ayrıca il/ilçe müftülüklerine müracaat etmeyeceklerdir.
DİN GÖREVLİSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,
3. Başvurunun son günü itibariyle unvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,
4. 2022 yılı KPSS'den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,
5. Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
6. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),
7. Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak unvanlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,
• Adaylar sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir. • Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.
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- KADROLAR AÇIKLANDI! Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte, branş dağılımı...
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