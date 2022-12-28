28 Aralık 2022, Çarşamba
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Dışişleri Bakanlığına önemli atamalar! Karar Resmi Gazete'de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.12.2022 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022
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Dışişleri Bakanlığına önemli atamalar! Karar Resmi Gazete’de

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan imzalı 28 Aralık 2022 günkü yayımlanan Resmi Gazete kararına göre Dışişleri Bakanlığına dört önemli atama gerçekleştirildi.

Başkan Erdoğan imzalı Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Dışişleri Bakanlığında açık bulunan İkili Siyasi İlişkiler Genel Müdürlüğüne Oğuzhan Ertuğrul ve Yurdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürlüğüne Ayda Ünlü atandı.

Diğer taraftan yine Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Orta Asya ve Kafkasya Genel Müdür Yardımcılığına Ayşe Uzer, Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına ise Dildaş Kırbaşlı Karaoğlu atandı.


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