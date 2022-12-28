Dışişleri Bakanlığına önemli atamalar! Karar Resmi Gazete’de

Başkan Erdoğan imzalı Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Dışişleri Bakanlığında açık bulunan İkili Siyasi İlişkiler Genel Müdürlüğüne Oğuzhan Ertuğrul ve Yurdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürlüğüne Ayda Ünlü atandı.