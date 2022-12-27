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Mersin'de ihaleye fesat karıştıranlara operasyon: 12 gözaltı kararı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.12.2022
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Mersin’de ihaleye fesat karıştıranlara operasyon: 12 gözaltı kararı

Mersin'de icralık gayrimenkul ve araçların satışa çıkarılması ihalesine fesat karıştırdıkları iddia edilen 12 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

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