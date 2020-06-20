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CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'ya hapis şoku! 'İhaleye fesat karıştırma' suçundan yargılanıyordu

'li Başkanı ’nın "ihaleye fesat karıştırma" suçu ile yargılandığı dosyanın Yargıtay 5. tarafından onaylandığı bildirildi. Sabah gazetesinden Kenan Kıran'ın haberi...

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Giriş Tarihi: 20.06.2020
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CHP'Lİ BAŞKANA HAPİS ŞOKU!

; ihaleye fesat karıştırdığı gerekçesiyle yargılandı ve Bandırma tarafından hakkında 1 yıl 15 gün hapis cezası verildi. Hüseyin Sarı'nın cezasının Yargıtay 5. 'nin 20 Mayıs 2020 tarihli kararıyla onaylandığı öğrenildi.

2972 sayılı mahalli idare seçimlerini düzenleyen kanunun 9. maddesine göre resmi ihale ve alım satışlara fesat karıştıran belediye başkanları bu suçlardan 1 gün bile ceza almaları halinde belediye başkanlıkları düşürülüyor.

MAZBATASI İPTAL EDİLECEK
'nun; Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin onama kararının ardından Hüseyin Sarı'nın mazbatasını iptal edeceği, önümüzdeki günlerde toplanacak olan Meclisi'nin kendi içinden yeni başkanını seçeceği ifade ediliyor.

KENAN KIRAN / SABAH

CHP'li Erdek Belediyesi Başkanı Hüseyin Sarı hayatını zindan etti CHP'Lİ ERDEK BELEDİYESİ BAŞKANI HÜSEYİN SARI HAYATINI ZİNDAN ETTİ
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