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Ankara Valiliği açıkladı! İhaleye fesat karıştıran 47 kişiye gözaltı kararı

Valiliği, “Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı” ihalelerine fesat karıştırdığı ileri sürülen 19’u kamu görevlisi 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi: 08.09.2020 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020
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Ankara Valiliği açıkladı! İhaleye fesat karıştıran 47 kişiye gözaltı kararı

Ankara Valilği'nden "Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında görevli 19 kamu görevlisi ile bu kurum tarafından yapılan ihalelerde rüşvet karşılığında menfaat temin ettikleri ileri sürülen 28 şüpheli olmak üzere toplam 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir." açıklaması yapıldı.

37 KİŞİ YAKALANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 47 kişiden 37'si yakalandı.

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