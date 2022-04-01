Son dakika | İhaleye fesat karıştırmışlar! Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak da gözaltında
Son dakika haberi...Avcılar Belediyesinde, ihaleye fesat karıştırarak kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen aralarında eski Belediye Başkanı Handan Toprak’ın da bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.
İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen "ihaleye fesat karıştırmak" ve "resmi belgede sahtecilik" operasyonunda, eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak ve belediye çalışanlarının da arasında bulunduğu 27 kişiden 21'i gözaltına alındı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcılar Belediyesinin geçmiş dönemdeki birçok ihalesinde, "ihaleye fesat karıştırmak" ve "resmi belgede sahtecilik" olaylarını gerçekleştirerek kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen ve aralarında eski Belediye Başkanı Handan Toprak ile 15 belediye çalışanının da bulunduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir ve Tekirdağ'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, Toprak'ın da arasında bulunduğu 21 zanlıyı yakaladı.
Diğer, 6 zanlının Aralık 2021'de düzenlenen benzer bir operasyonda gözaltına alındığı ve cezaevinde tutuklu bulundukları öğrenildi.
SORUŞTURMADAN DETAYLAR
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Avcılar Belediyesi'nin 2 ihalesiyle ilgili şüpheli Erkan Karaaslan ve birlikte hareket ettiği kişilerin ihaleye fesat karıştırma suçunu işledikleri, ayrıca ihalede görevli belediye personelinin de suça iştirak ettiği yönünde tespitler olduğu vurgulandı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanan Erkan Karaaslan liderliğindeki örgütün yaklaşık 22 milyon TL değerinde toplam 80 kamu ihalesi aldığı, Avcılar Belediyesi'nin ihalelerinde ise yaklaşık maliyet hesaplamaları yapılırken yalnızca Erkan Karaaslan'ın bağlı firmalarda teklifler alındığı kaydedildi. Erkan Karaaslan'ın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası gözaltına alınarak tutuklanmasına rağmen süreç boyunca ihalelere "Proje Yöneticisi" sıfatıyla belediyedeki işinin başında gibi gösterildiğinin tespit edildiği de belirtildi.
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