Son dakika: Bakan Kurum'dan Ayder Yaylası açıklaması
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ayder Yaylası'na ilişkin, "Ayder'imizin güzelliğini bozan yapıları kaldırıyoruz. Yöresel mimariye uygun bir tesis yaparak hepsini aynı çatı altında topluyoruz." ifadelerini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Ayder Yaylası'nda yapılan çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.
"Ayder'imizin güzelliğini bozan yapıları kaldırıyoruz. Yöresel mimariye uygun bir tesis yaparak hepsini aynı çatı altında topluyoruz." ifadesini kullanan Kurum, şunları kaydetti:
Ayder'imizin güzelliğini bozan yapıları kaldırıyoruz.— Murat KURUM (@murat_kurum) December 26, 2022
Yöresel mimariye uygun bir tesis yaparak hepsini aynı çatı altında topluyoruz.
Bunu da doğal yapısı tahrip edilmiş 17 bin 478 m² alanın sadece 3.863 m² lik kısmına yapıyoruz.
Geri kalan 13 bin 615 m² YEŞİL ALAN olacak. pic.twitter.com/EhRMZgvRUL
"Bunu da doğal yapısı tahrip edilmiş 17 bin 478 metrekare alanın sadece 3 bin 863 metrekarelik kısmına yapıyoruz. Geri kalan 13 bin 615 metrekare yeşil alan olacak. Ayder'imizde altyapıyı yeniledik.
Otoparkı, doğal yapıyı hiçbir şekilde bozmadan yer altına indirdik. Seyir teraslarını yapıyoruz. Hepsi bitince, doğal doku daha da ortaya çıkınca yeni Ayder'imiz bugünden güzel değil, çok daha güzel ve yeşil olacak."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Akaryakıt fiyatları güncel liste: 27 Aralık benzin, motorin (mazot), LPG'ye zam ya da indirim var mı? Brent petrol fiyatı...
- Sağlık çalışanlarına 29 bin TL promosyon ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı promosyon ücretleri nasıl yatacak?
- KPSS 2022/13 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarım ve Orman Bakanlığı PERSONEL ALIMI sonuçları açıklandı mı? Koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi...
- 1.200 sözleşmeli personel alımı son durum: Tercihler 20 Aralık'ta sona ermişti! Gözler ÖSYM'de...
- Yılbaşı ikramiyesi emekli 2023 son durum: 4A, 4B, 4C emeklilere 1.100 TL yılbaşı ikramiyesi verilecek mi?
- O Ses Türkiye yılbaşı 2023 yarışmacıları kimler? O Ses Türkiye yılbaşı özel jürileri ve konukları belli oldu
- KABİNE TOPLANTISI CANLI İZLE | 26 Aralık Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması hangi kanalda? Kabine kararları...
- Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar, kaç TL? Yeni ehliyet için gerekli belgeler...
- SÖZLEŞMELİYE KADRO MECLİS'TE! Kadro düzenlemesi kimleri kapsıyor? KİT taşeron, belediye şirket işçileri, 4B'li personel...
- AUZEF FİNAL SINAV SONUÇ TARİHİ | İstanbul Üniversitesi AUZEF 2022 sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Mezun Olma Şartları Neler?
- Diyanet İşleri Başkanlığı 6200 personel alımı | Kur'an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip, Müezzin... Başvuru şartları ve kontenjanlar
- Spor Toto Süper Lig PUAN DURUMU | Süper Lig 16. hafta maçları hangi gün başlıyor? Hangi maçlar var?