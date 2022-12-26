AYM ByLock’u görüşecek! Tek başına yeterli delil olacak mı?

Anayasa Mahkemesi, mahkumiyet kararında tek delil olarak Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'un verilerine dayanılması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkin yapılan başvuruyu görüşecek. ByLock verilerinin hukuka aykırı şekilde elde edilmesi ve mahkumiyet kararında tek veya belirleyici delil olarak bu verilere dayanılması nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne çok sayıda bireysel başvuruda bulunulmuştu. Anayasa Mahkemesi, 28 Aralık 2022 tarihinde FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un mahkumiyet için tek başına yeterli delil olup olmadığını Genel Kurul'da görüşerek karara bağlayacak. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN