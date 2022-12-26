26 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri AYM ByLock'u görüşecek! Tek başına yeterli delil olacak mı?

AYM ByLock'u görüşecek! Tek başına yeterli delil olacak mı?

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 26.12.2022
ABONE OL
AYM ByLock’u görüşecek! Tek başına yeterli delil olacak mı?

Anayasa Mahkemesi, 28 Aralık 2022 tarihinde FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un mahkumiyet için tek başına yeterli delil olup olmadığını Genel Kurul'da görüşerek karara bağlayacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA