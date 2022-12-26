EYT’de son dakika gelişmesi! EYT’de yaş şartı olacak mı? Ne zaman çıkacak? Bakan Vedat Bilgin açıkladı

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. İnşallah bu meseleyi de yılbaşından önce arzumuz gündemden çıkartmaktır.

Amacımız bir sonraki yıl 2024'de ülkemizi yeniden tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmaktır.

Ülkemizin tüm potansiyelini sonuna kadar kullanıyoruz. Küresel krizin etkilerine bağlı fiyat artışlarının tüm kesimlerin kayıpları telafi edip, üstüne çıkana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

Girdi maliyetlerin artışların üstünde yapan fırsatçılık yapanları asla müsaade etmeyeceğiz. Bu hukuki olduğu kadar ahlaki zeminde de yürütülmek durumundadır. Mal ve hizmetlerin üzerinde çok artışlar yapılması, kısa vadede kazandırıyor gibi gözükse de orta ve uzun vadede kaybettirecek yaklaşımdır."