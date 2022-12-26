EYT'de son dakika gelişmesi! EYT'de yaş şartı olacak mı? Ne zaman çıkacak? Bakan Vedat Bilgin açıkladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT düzenlemesinin seçim sonrasına kaldığı iddialarını yalanlayarak "EYT düzenlemesini bu hafta açıklayacağız. Yaş şartı olup olmayacağını da o gün açıklayacağız. " dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusundaki düzenlemenin bu hafta içinde açıklanacağını bildirdi.
YAŞ ŞARTI OLACAK MI?
Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının EYT düzenlemesine ilişkin sorularını yanıtladı. Düzenlemenin bu hafta içinde açıklanacağını belirten Bilgin, yaş şartına ilişkin soru üzerine, "O gün açıklanacak." dedi.
BU HAFTA AÇIKLANACAK
Bilgin, "Seçim sonrasına kaldı gibi iddialar hakkında ne diyorsunuz?" sorusuna ise, "Yok öyle bir şey. Bu hafta açıklanacak." yanıtını verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Perşembe günü milyonlarca çalışanımızı, geliri buna endeksli vatandaşımızı ilgilendiren 2023 yılı asgari ücreti kamuoyuna açıkladık. 2002 yılında net asgari ücret 184 lira idi. Bu rakamı 2014 1000, 2015 1300, 2020'de 2 bin 825 liraya çıkardık. 2022 Ocak ayında net asgari ücreti 4 bin 253 lira olarak belirledik.
Yıl içindeki gelişmeler sonucunda Temmuz ayında asgari ücreti 5 bin 500 lira seviyesine çıkarttık. Şimdi 8 bin 507 lira olarak ilan ettik. Asgari ücret önceki yıla göre yüzde 200, yılbaşına göre yüzde 100 oranında yükseldi. Net asgari ücret 2021'e göre 3 kat, yılbaşına göre 2 kat artmış oldu.
Asgari ücrete kişi başına verdiğimiz devlet katkısını da 250 liraya çıkardık. Geçtiğimiz yıl alınan gelir ve damga vergilerini kaldırmıştık. Amacımız asgari ücretin işverene maliyetini azaltarak, yaptığımız yüksek oranlı artışların istihdamda olumsuzluğa yol açmamasıdır.
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI
Ülkemizin kazancını, zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Asgari ücreti belirlerken, sosyal yardımlar, işletmelere verdiğimiz kredi paketlerinde bu anlayışla hareket ediyoruz.
İnşallah memur ve emekli maaş artışlarını da bu anlayışla yapacağız.
EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?
Çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. İnşallah bu meseleyi de yılbaşından önce arzumuz gündemden çıkartmaktır.
Amacımız bir sonraki yıl 2024'de ülkemizi yeniden tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmaktır.
Ülkemizin tüm potansiyelini sonuna kadar kullanıyoruz. Küresel krizin etkilerine bağlı fiyat artışlarının tüm kesimlerin kayıpları telafi edip, üstüne çıkana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz.
Girdi maliyetlerin artışların üstünde yapan fırsatçılık yapanları asla müsaade etmeyeceğiz. Bu hukuki olduğu kadar ahlaki zeminde de yürütülmek durumundadır. Mal ve hizmetlerin üzerinde çok artışlar yapılması, kısa vadede kazandırıyor gibi gözükse de orta ve uzun vadede kaybettirecek yaklaşımdır."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1 varil petrol ne kadar, kaç TL? 1 varil petrol kaç litre, Türkiye yıllık ne kadar tüketiyor?
- Yeni müjde doğalgaz nerede, hangi ilde bulundu? Yeni bulunan doğalgaz ne kadar, ne zaman kullanılacak?
- Instagram çöktü mü son dakika, neden açılmıyor? 26 Aralık İnstagram mesaj neden gitmiyor, ne zaman düzelecek?
- Doğal gaz yardım başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğal gaz desteği başvuruları sürüyor mu, devam ediyor mu?
- 1 metreküp doğalgaz fiyatı ne kadar, kaç TL 2022? 710 milyar metreküp doğalgazın fiyatı kaç dolar? Doğalgaz fiyatı...
- 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor? 90 bin taşerona kadro şartları neler, kimleri kapsıyor?
- Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL iptal olan sınavlar tekrar yapılacak mı? MEB AÖL mezun olma şartları neler?
- Akaryakıt fiyatları güncel liste: 27 Aralık benzin, motorin (mazot), LPG'ye zam ya da indirim var mı? Brent petrol fiyatı...
- Sağlık çalışanlarına 29 bin TL promosyon ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı promosyon ücretleri nasıl yatacak?
- KPSS 2022/13 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarım ve Orman Bakanlığı PERSONEL ALIMI sonuçları açıklandı mı? Koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi...
- 1.200 sözleşmeli personel alımı son durum: Tercihler 20 Aralık'ta sona ermişti! Gözler ÖSYM'de...
- Yılbaşı ikramiyesi emekli 2023 son durum: 4A, 4B, 4C emeklilere 1.100 TL yılbaşı ikramiyesi verilecek mi?