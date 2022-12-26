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Gaziantep'e şehit ateşi düştü: MSB acı haberi duyurdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.12.2022
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Gaziantep’e şehit ateşi düştü: MSB acı haberi duyurdu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu bir asker şehit oldu. Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz’ın (21) acı haberi, Gaziantep'te yaşayan ailesine ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 26 Aralık 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca bir üs bölgemize açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise şehit Korkmaz için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerine yer verdi.

ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ

Korkmaz'ın şehit olduğu haberini Yavuzeli ilçesi Örenli Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililer verdi. Şehidin babası Ali Korkmaz ile annesi Fadile Korkmaz, acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

Şehidin evi ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Acı haberin ardından yakınları ve komşuları taziye için şehit evine gelmeye başladı.

Şehit Korkmaz'ın cenazesi Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Pençe-Kilit’ten acı haber! PENÇE-KİLİT'TEN ACI HABER!
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