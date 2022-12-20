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Son dakika: Şehit İsmail Can Akdeniz'in kanı yerde kalmadı! İçişleri Bakanı Soylu açıkladı; 7 terörist daha sarı torbada

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Giriş Tarihi: 20.12.2022 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022
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Son dakika: Şehit İsmail Can Akdeniz’in kanı yerde kalmadı! İçişleri Bakanı Soylu açıkladı; 7 terörist daha sarı torbada

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "7,5 ay önce Şehit düşen Kahraman Jandarmamız İsmail Can Akdeniz'i Şehit eden teröristin de içinde olduğu 7 terörist daha sarı torbada." ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "7,5 ay önce Şehit düşen Kahraman Jandarmamız İsmail Can Akdeniz'i Şehit eden teröristin de içinde olduğu 7 terörist daha sarı torbada." ifadelerine yer verdi.

İşte Bakan Soylu'nun resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım;

"3 günde etkisiz hale getirilen 8 teröristten 7'si sarı torbada! 7,5 ay önce şehit düşen kahraman Jandarmamız İSmail Can Akdeniz'i şehit eden teröristin de içinde olduğu 7 terörist daha sarı torbada! Cudi'de terörist BA-RIN-MA-YA-CAK. Jandarmamızın eline sağlık"

CUDİ'DE TERÖRİT BARINMAYACAK

Yeni başlatılan Eren Abluka-17 Sonbahar-Kış Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonu kapsamında, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı JÖH ve Jandarma Komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla CUDİ DAĞI TUŞİMİYA DERESİ bölgesinde başlatılan ve J-SİHA, IHA, KKK'lığı ATAK Helikopteri ve Hava Kuvvetlerinin desteklediği operasyonda 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, 1 terörist teslim oldu. Böylelikle son 3 günde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi.

OPERASYONA ŞEHİT TEĞMEN İSMAİL CAN AKDENİZ İSMİ VERİLDİ

Operasyona geçtiğimiz Nisan ayında Şırnak Eren Abluka-5 Operasyonunda'' bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastane şehit olan İsmail Can Akdeniz ismi verilirken, etkisiz hale getirilen teröristleden birinin ilk belirlemelere göre Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'in şehit eden *Amara Guyi* kod adlı *Ayşe Kapar* olduğu belirlendi.

BAKAN SÜLEYMAN SOYLU OPERASYONU ADIM ADIM İZLEDİ

Operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde bulunan Jandarma Hareket Merkezinden Jandarma SİHa tarafından belirlenen teröristlerin etkisiz hale getirilmesini adım adım izledi, bölgedeki jandarma birliklerinden bilgi aldı.

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