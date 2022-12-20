Son dakika: Şehit İsmail Can Akdeniz’in kanı yerde kalmadı! İçişleri Bakanı Soylu açıkladı; 7 terörist daha sarı torbada

CUDİ'DE TERÖRİT BARINMAYACAK

Yeni başlatılan Eren Abluka-17 Sonbahar-Kış Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonu kapsamında, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı JÖH ve Jandarma Komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla CUDİ DAĞI TUŞİMİYA DERESİ bölgesinde başlatılan ve J-SİHA, IHA, KKK'lığı ATAK Helikopteri ve Hava Kuvvetlerinin desteklediği operasyonda 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, 1 terörist teslim oldu. Böylelikle son 3 günde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi.