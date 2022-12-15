Pençe-Kilit Operasyonu’ndan acı haber! Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz şehit oldu





BABA OCAĞINA TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Şehit haberini sabah baba Sadık Yavuz ile birlikte alan aile dostları Cengiz Geçgil ise gözyaşlarına hakim olamadı. Her gün annenin oğluyla telefonla konuştuğunu belirten Geçgil, "Öncelikle hepimizin, yurdumuzun, milletimizin başı sağolsun. Allah bir daha bu acıları yaşatmasın. Anne baba ne zorlukları büyüttü Tunahan elimizde büyüdüler. Kardeşi var Efe Yavuz o da çok asker olmak istiyordu. Babası aynı şekilde emekli jandarma astsubay" dedi.