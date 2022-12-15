Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber! Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz şehit oldu
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonunda yaralanan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nca Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 5 Aralık'ta terör örgütü PKK mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu duyuruldu.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI
Bakan Hulusi Akar da şehit Yavuz için taziye mesajı paylaşarak, "Kahraman silah arkadaşımız 15 Aralık 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.
BURSA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Pençe Kilit Operasyonunda yaralanan, tedavi gördüğü GATA'da şehit olan 27 yaşındaki Tunahan Yavuz'un Bursa'daki baba ocağına acı haber ulaştı. Şehidin kardeşinin de asker olmak istediği öğrenildi.
Pençe Kilit Operasyonunda yaralanmasının ardından bir süredir GATA'da tedavi gören Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un şehadet haberi Bursa'nın Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı. Haberi alan anne Zerrin Yavuz ve baba Sadık Yavuz, 27 yaşındaki oğulları Tunahan Yavuz'un cenazesini almak üzere Ankara'ya gitti.
BABA OCAĞINA TÜRK BAYRAĞI ASILDI
Şehit haberini sabah baba Sadık Yavuz ile birlikte alan aile dostları Cengiz Geçgil ise gözyaşlarına hakim olamadı. Her gün annenin oğluyla telefonla konuştuğunu belirten Geçgil, "Öncelikle hepimizin, yurdumuzun, milletimizin başı sağolsun. Allah bir daha bu acıları yaşatmasın. Anne baba ne zorlukları büyüttü Tunahan elimizde büyüdüler. Kardeşi var Efe Yavuz o da çok asker olmak istiyordu. Babası aynı şekilde emekli jandarma astsubay" dedi.
Şehit Tunahan Yavuz'un cenazesi yarın öğle namazını müteakip Mudanya ilçesi Güzelyalı Duran Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Mudanya Mezarlığına defnedilecek. Evin dışına bayraklar asıldı.
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