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Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 70 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.12.2022
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Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 70 gözaltı

Şırnak ve 6 ilçesinde yapılan operasyonlarda, Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda, 70 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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