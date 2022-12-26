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Son dakika: Her dağın zirvesi Mehmetçik! Milli Savunma Bakanlığı Taarruz Helikopter Filosu pilotlarını paylaştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.12.2022
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Son dakika: Her dağın zirvesi Mehmetçik! Milli Savunma Bakanlığı Taarruz Helikopter Filosu pilotlarını paylaştı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden ‘Her Dağın Zirvesi Mehmetçik’ etiketiyle Taarruz Helikopter Filosu’nun görüntülerini paylaştı.

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