22 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Suudi mevkidaşı Talal Bin Abdullah Alotaibi'yi kabul etti

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Suudi mevkidaşı Talal Bin Abdullah Alotaibi'yi kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.12.2022
ABONE OL
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Suudi mevkidaşı Talal Bin Abdullah Alotaibi’yi kabul etti

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı Bakan Akar'ın, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Talal Bin Abdullah Alotaibi'yi kabul ettiğini duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA