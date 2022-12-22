Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Suudi mevkidaşı Talal Bin Abdullah Alotaibi’yi kabul etti

22 Aralık 2022, Perşembe
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bedelli askerlik ücreti 2023 açıklandı mı? Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL? Bedelli askerlik ücreti nasıl hesaplanır?
- HAC KURASI 2023 Ne Zaman? HAC başvuruları başladı mı? Hac fiyatları kaç TL? HAC TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?
- GİB PERSONEL ALIMI: 2022 Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel alımı sınavları ne zaman, tarih belli oldu mu? Avukat, güvenlik görevlisi, şoför...
- Evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2023 evde bakım maaş zammı belli oldu mu? Zam oranı son durum...
- Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık hangi gün? Yılbaşı tatili resmi tatil mi, kaç gün sürecek?
- KYK paraları o tarihte hesaplarda! 2022-2023 KYK burs ve krediler ne zaman yatacak? 3 aylık toplu ödemeler...
- KURULUŞ OSMAN 110. BÖLÜM FRAGMANI: Osman Bey'i öldürme emri verildi! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?
- BENZİNE ZAM SON DAKİKA: 22 Aralık akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? LPG, motorin (mazot), benzin fiyatı güncel liste...
- TUS EK TERCİH SONUÇ EKRANI | 2022-TUS 2. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
- ALTIN, DOLAR CANLI TAKİP! Merkez Bankası Faiz kararı sonra altın ve dolar ne kadar, kaç TL? İşte ilk tepki
- İşverene asgari ücret desteği ne kadar oldu? 2023 asgari ücret devlet işveren desteği kaç TL? SON DAKİKA HABERLER
- EYT'de son dakika: Asgari ücret zammı ile her şey sil baştan! Askerlik borçlanması, eksik prim tamamlama, tazminat...