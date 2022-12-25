Muhalefet karşıysa Türkiye kazanıyor!

Ülkemize çağ atlatacak bütün projeler, yapım aşamasından hizmete alındığı sürece kadar muhalefet tarafından en sert şekilde karalamaya maruz bırakılsa da, iktidarın kararlı tutumu sayesinde kazanan Türkiye oluyor.

İktidarın; Türkiye'nin savunma, ulaşım, sağlık, enerji ve otomotiv, sosyal konut alanında attığı adımlar muhalefetin manipülasyonuna rağmen bir bir hayata geçiriliyor.