Muhalefet karşıysa Türkiye kazanıyor!
CHP'nin başını çektiği takoz muhalefetinin akıllara ziyan itirazlarla yapımını engellemeye çalıştığı projeler her alanda Türkiye'ye çağ atlattı. 21 yıllık AK Parti iktidarının eser ve hizmet siyaseti 'hayal' denilenleri gerçeğe dönüştürdü. Savunma Sanayi projelerini, "Tank, top, İHA, SİHA, vur kır, öldür" diyerek küçümseyen muhalefetin aksine bu alandaki ihracat rakamımız 3 milyar doların üzerine çıktı.
Ülkemize çağ atlatacak bütün projeler, yapım aşamasından hizmete alındığı sürece kadar muhalefet tarafından en sert şekilde karalamaya maruz bırakılsa da, iktidarın kararlı tutumu sayesinde kazanan Türkiye oluyor.
İktidarın; Türkiye'nin savunma, ulaşım, sağlık, enerji ve otomotiv, sosyal konut alanında attığı adımlar muhalefetin manipülasyonuna rağmen bir bir hayata geçiriliyor.
175 MİLYON SAĞLIK HİZMETİ ALINDI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şehir Hastaneleri'nin yapım sürecinde, "Ya hasta yoksa ne yapacağız" sözleriyle ülkemizin sağlık alanındaki en büyük yatırımlarını hedef almıştı. Bununla da yetinmeyen Kılıçdaroğlu, Şehir Hastanelerine yönelik "Bütçeye yük getirecek" iddiasında bulunmuştu. Muhalefet liderinin aksine açılan 19 şehir hastanesinde 175 milyon sağlık hizmeti alındı. 43 bin yatak kapasitesi oluştu.
SAVUNMA SANAYİ İHRACATININ 4 MİLYAR AŞMASI BEKLENİYOR
Savunma Sanayi projeleri de muhalefetin karalama kampanyalarına maruz kaldı. CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, savunmadaki millileşme hamlelerini " Tank, top, İHA, SİHA, vur kır, öldür" itibarsızlaştırmaya çalıştı. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise "Silahlı insansız hava araçları sivil yurttaşları öldürdü. Bütün alçaklığınıza rağmen bunu teşhir etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
Muhalefetin iddialarının aksine Türkiye, Savunma Sanayi ürünlerinin ihracatından 2021 yılında 3 milyar 224 milyon 786 bin dolar kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında bu rakamın 4 milyar doların üzerine çıkacağını açıkladı.
93 BİN HAK SAHİBİ BELİRLENDİ
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 500 bin konut hamlesi de muhalefetin dezenformasyon girişimlerine maruz kaldı. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TOKİ projesini "Boş toprağa beton dökmek" olarak niteledi. Oysa proje kapsamında çekilen kuralar neticesinde 45 ilde 93 bin 392 hak sahibi yeni evlerine kavuşmak için gün saymaya başladı.
DÜNYANIN EN İYİ HAVALİMANI SEÇİLDİ
CHP Sözcüsü Faik Öztrak da İstanbul Havalimanı'nı milletin sırtında kambur olarak nitelendirmişti. Oysa New York & Londra merkezli dünyaca ünlü lüks seyahat dergisi Condé Nast Traveler'ın okuyucuları, İGA İstanbul Havalimanı'nı dünyanın en iyi havalimanı seçti.
HANİ NEREDE DEDİLER, SERİ ÜRETİME GEÇTİ
Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG da muhalefetin karalama kampanyalarından nasibini aldı. Kılıçdaroğlu, "Otomobil üreteceğiz diyorlar. Nerede kaldı bu? Hani oturdular, büyük gösteriler yaptılar, iş adamları bir araya geldi. Bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları bir araya geldi. Otomobil üretiyoruz dediler. Nerede? Milleti kandırmayın otomobil nerede?" ifadelerini kullanmıştı.
Oysa TOGG, 29 Ekim'de seri üretime başladı ve ilk otomobiller banttan indi. 2023'ün ilk çeyreğinde ise yollarda olacak.
ÜRETİME 4.1 MİLYAR DOLAR KATKI
CHP Eski Milletvekili Barış Yarkadaş da Avrasya Tüneli'nin zarar etiği iddiasında bulunmuştu. Oysa Avrasya Tüneli gayri safi yurt içi hasılaya 2 milyar dolar, üretime 4. 1 milyar dolar, ihracata 340 milyon dolar katkı sağladı.
ZARAR EDİYOR DEDİKLER KÖPRÜDEN 80 BİN ARAÇ GEÇTİ
CHP Milletvekilleri Ali Mahir Başarır ve Haydar Akar Osmangazi Köprüsü'nün zarar ettiği iddiasında bulunmuşlardı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Osmangazi Köprüsü'nden 8 Temmuz'da 80 bin 624 araç geçişi ile rekor kırıldığını belirtmişti.
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