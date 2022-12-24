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Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde yangın

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Giriş Tarihi: 24.12.2022 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022
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Tuzla’da geri dönüşüm tesisinde yangın

Tuzla'da bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için başlattığı çalışma sürüyor.



Tuzla’da geri dönüşüm tesisinde yangın TUZLA'DA GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN
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