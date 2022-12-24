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Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde yangın

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Giriş: 24.12.2022 18:57
Tuzla'da bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor.
Tuzla’da geri dönüşüm tesisinde yangın
Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde yangın
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