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Rusya'da huzurevinde yangın faciası: 20 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.12.2022
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Rusya’da huzurevinde yangın faciası: 20 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Kemerovo şehrinde özel bir huzurevinde yangın çıktı. Yangında 20 kişi hayatını kaybetti. Ekipler yangını kontrol altına aldı.

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